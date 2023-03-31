В России указали на замалчивание ООН масштабов преступлений Киева

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Магдалина Нуар
Магдалина Нуар Райтер редакции сайта Пятого канала 57

На данный момент зафиксировало 25 внесудебных казней и 113 случаев жестоких пыток.

В России указали на замалчивание ООН масштабов преступлений Киева

Фото: Reuters / SERHII NUZHNENKO

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Авторы доклада Управления верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) замалчивают данные о жестокости и преступлениях украинской стороны. Об этом в делегации России на 52-й сессии Совета ООН по правам человека (СПЧ) в Женеве, пишет ТАСС.

По мнению РФ, в докладе не говорится о масштабных нарушений прав человека со стороны Украины.

«Даже в этих неполных докладах констатируются преследование и убийство Киевом так называемых изменников, случаи насильственных исчезновений и произвольных задержаний, в том числе детей», — заявил представитель делегации РФ Ярослав Еремин.

Также он напомнил о разнообразных пытках и насилии правоохранительных органов и ужасные условия содержания заключенных.

Еремин заключил, что УВКПЧ зафиксировало 25 внесудебных казней и 113 случаев жестоких пыток, в том числе раненых российских военнопленных. Также он призвал обратить внимание на недопустимую ситуацию с захватом Киево-Печерской лавры.

Россия проводит военную спецоперацию на территории Украины с 24 февраля 2022 года. Главы отделившихся от Киева в 2014 году ЛНР и ДНР обратились к Москве за помощью после очередного обострения ситуации на линиях соприкосновения. Артиллерийские обстрелы со стороны ВСУ по жилым районам грозили гуманитарной катастрофой.

Ранее 5-tv.ru рассказал, как омбудсмен ЛНР рассказала об издевательствах ВСУ над российскими пленными.

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