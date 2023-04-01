Стал известен возможный претендент на пост генсека НАТО

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Иван Обухов
Иван Обухов 30

Глава ЕК Фон дер Ляйен может возглавить НАТО после ухода Столтенберга

Стал известен возможный претендент на пост генсека НАТО

Фото: www.globallookpress.com / Jaap Arriens

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СМИ получили информацию о то, кто может занять место генсека ООН после ухода с поста Йенса Столтенберга.

Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен может занять пост генерального секретаря Североатлантического альянса после ухода с этой должности Йенса Столтенберга. Об этом стало известно из публикации в газете The Sun.

По имеющейся у журналистов информации, часть входящих в НАТО стран выступили за то, чтобы фон дер Ляйен встала во главе организации уже в октябре. При этом ее полномочия на посту главы Еврокомиссии истекают лишь в 2024 году.

Таблоид отметил, что назначение на этот пост фон дер Ляйен с высокой долей вероятности встретит сопротивление со стороны евроскептиков, в первую очередь британцев.

По информации The Sun, Великобритания собирается обратить внимание других государсnв-членов НАТО на низкую эффективность работы фон дер Ляйен во главе Бундесвера в период с 2013 по 2019 год.

Ранее 5-tv.ru писал, что американский генерал рассказал чего ждать в зоне СВО.

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