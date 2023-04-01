«В ближайшей перспективе»: американский генерал рассказал чего ждать в зоне СВО

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Иван Обухов
Иван Обухов 24

Генерал Милли заявил, что ВСУ не смогут одержать победу над Россией в этом году

«В ближайшей перспективе»: американский генерал рассказал чего ждать в зоне СВО

Фото: Пресс-служба Минобороны РФ / ТАСС

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Тема:
Спецоперация

Генерал Милли прокомментировал намерения киевского режима вернуть контроль над территориями, освобожденными от боевиков российскими войсками.

Навряд ли в этом году киевскому режиму удастся эффективно наступать на удерживаемые российскими войсками территории, заявил 31 марта глава Комитета начальников штабов Вооруженных сил США генерал Марк Милли в беседе с журналистами издания Defense One.

«Я не думаю, что это возможно в ближайшей перспективе этого года», — сказал генерал.

Высокопоставленный американский военный припомнил также, что глава киевского режима Владимир Зеленский много раз утверждал, что ключевая задача украинских боевиков — вытеснение всех армейских подразделений армии РФ с территорий, которые режим в Киеве считает «своими».

«Это серьезнейшая военная задача. Очень-очень сложная военная задача, — утверждал Милли. — Я не говорю, что это невозможно сделать. Я просто говорю, что это очень сложная задача».

Ранее 5-tv.ru писал, что в США признали эффективность решения Путина о размещения ядерного оружия в Белоруссии.

Тема:
Спецоперация
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