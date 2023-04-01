В Польше заговорили о подготовке к войне с Россией

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Иван Обухов
Иван Обухов 61

Myśl Polska: жителей Польши постепенно готовят к возможному конфликту с Россией

В Польше заговорили о подготовке к войне с Россией

Фото: www.globallookpress.com / Ilya Galakhov

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Польский журналист обратил внимание на «братания» современных польских политиков с Владимиром Зеленским.

В настоящее время польские власти готовят граждан страны к потенциальному вооруженному столкновению с Россией: с таким заявлением выступил на страницах издания Myśl Polska обозреватель Эугениуш Зинкевич.

Журналист сфокусировал свое внимание на «братаниях» современных польских политиков с главой киевского режима, сопровождающихся «вульгарной непосредственностью» и «бесцеремонностью» по отношению к ядерной державе — России.

Окончательную ясность в отношении возможного вступления Польши в конфликт с Россией — по мнению Зинкевича — стало выступление посла Польши во французской столице, когда тот озвучил возможность вступления Варшавы в вооруженное противостояние с Москвой.

Ранее 5-tv.ru писал, что генерал армии США усомнился в способности ВСУ одержать победу над РФ.

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