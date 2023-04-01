«Уильям склонен к приступам ярости»: как Кейт Миддлтон спасла мужа
Королевский эксперт считает, что Кейт Миддлтон спасает принца Уильяма от агрессии
Фото: www.globallookpress.com / I-Images
Королевский эксперт Том Куинн считает, что Кейт Миддлтон помогает Уильяму найти баланс с агрессией.
История про противоположности, которые притягиваются, — это про Кейт Миддлтон и принца Уильяма. Об этом заявил королевский эксперт Том Куинн изданию Express.
Принц и принцесса Уэльские в браке уже 12 лет, у них уже трое детей. Их союз кажется эталоном, а их взаимоотношения с детьми как восхищают, так и заставляют завидовать многих. Фанаты британской семьи уверены, что королевские особы воспитывают детей абсолютно здоровыми и счастливыми людьми.
В своем анализе Том Куинн вспомнил, какую характеристику принц Гарри дал своему старшему брату.
«Уильям склонен к эмоциональным вспышкам и внезапным приступам ярости», — вспомнил эксперт.
Куинн отметил, что такая черта характера связана с поколениями королевских особ, особенно к наследникам престола, которые всегда были склонны к истеричному поведению.
Однако Кейт, в отличие от мужа, обладает невероятным спокойствием, которое порой кажется ненастоящим и наигранным, словно другой человек на ее месте давно бы уже потерял власть над эмоциями.
«Кейт олицетворяет ту твердость, которую олицетворяла покойная королева, что-то вроде установки „никогда не жалуйся, никогда не объясняй“», — говорит Том Куинн.
Королевский эксперт утверждает, что принц Уильям более эмоционален и ему не хватало такого спокойствия, как у Миддлтон, поэтому такая разница в темпераментах помогает им сохранить крепкий союз.
«Она дала ему то, в чем он всегда нуждался. Ему очень повезло!» — подытожил специалист.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что принц Гарри готовит роскошный подарок жене на годовщину.
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