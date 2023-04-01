Российские военные осуществили прорыв в центре Артемовска

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Магдалина Нуар
Магдалина Нуар Райтер редакции сайта Пятого канала 33

Генеральный штаб ВСУ уже признал успех российской армии. Противник отступает.

Российские военные осуществили прорыв в центре Артемовска

Фото: Спринчак Валентин / ТАСС

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Этот день, 1 апреля, ознаменовался успехом. Как стало известно 5-tv.ru, бойцы ЧВК «Вагнер» осуществили прорыв в центре Артемовска.

«Бои идут уже вплотную к зданию администрации», — отметил источник.

До этого советник экс-президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин заявлял, что бойцы армии РФ в скором времени могут прорвать линию соприкосновения и выйти на Днепр. Также он объяснил, что уже существует угроза функционированию суверенитета Украины.

Генеральный штаб ВСУ также признал успех российской армии в Артемовске.

Специальная военная операция (СВО) по защите Донбасса от киевского режима идет с 24 февраля 2022 года. Президент России Владимир Путин сообщил о ее начале после просьбы ДНР и ЛНР поддержать их и оказать военную поддержку. Самопровозглашенные республики регулярно подвергались агрессии в виде безжалостных обстрелов ВСУ.

Ранее 5-tv.ru рассказал, как экс-советник Кучмы раскрыл направление отступления ВСУ при потере Артемовска.

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