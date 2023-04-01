«Готовлюсь к важному дню»: Кристина Асмус показала свое свадебное платье

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Магдалина Нуар
Магдалина Нуар Райтер редакции сайта Пятого канала 21

Кристина Асмус показала свое свадебное платье

«Готовлюсь к важному дню»: Кристина Асмус показала свое свадебное платье

Фото: © РИА Новости / Владимир Федоренко

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Артистка решила накалить обстановку и спровоцировать новые слухи.

Актриса Кристина Асмус заинтриговала своих поклонников, когда выложила в своем личном блоге снимок в свадебном платье.

«Готовлюсь к важному дню!», — написала артистка под фото.

Судя по тому, что в отражении видны другие костюмы и гримерная театра, актриса явно намекает на роль в спектакле. Однако, вполне возможно, у них с новым бойфрендом все настолько сложилось, что после скандального разрыва с Гариком Харламовым, девушка вновь готова пойти под венец.

Кристина Асмус показала свое свадебное платьеКристина Асмус показала свое свадебное платье. Instagram* / asmuskristina

В прошлом году Кристина оказалась в центре скандала с Гариком Харламовым, когда выяснилось, что бывшие супруги до сих пор живут в одном доме. Позже выяснилось, что после развода Гарик не оставил загородный дом Кристине, а сама актриса переезжать не захотела.

Кристина Асмус и Роман Евдокимов пока официально не подтвердили свои отношения, но их постоянно замечают вместе.

Более того, в личных блогах знаменитостей постоянно появляются снимки с их частями тела: то Асмус обнимает мужчину, но он стоит спиной к камере. На данный момент ни у кого нет сомнений, что между Асмус и Евдокимовы явно что-то есть. Ну, и они сами любят подогреть интерес своими провокационными фото.

Ранее 5-tv.ru рассказал, как новый бойфренд Кристины Асмус резко облысел.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ.

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