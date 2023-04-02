Ролдугин дал концерт в Минске ко Дню единения народов РФ и Белоруссии

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Виктория Алакоз
Виктория Алакоз Эксклюзив 52

Ролдугин провел мастер-класс и дал концерт в Минске ко Дню единения народов РФ и Белоруссии

Фото, видео: 5-tv.ru

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В ходе концерта «Музыка без границ» маэстро исполнил «Вокализ» номер 14 Рахманинова.

Народный артист РФ, виолончелист Сергей Ролдугин дал концерт и провел мастер-класс в Минске ко Дню единения народов России и Белоруссии, а также в честь 150-летия со дня рождения русского композитора Сергея Рахманинова.

Мастер-класс был проведен для выпускников Белорусской государственной академии музыки. Ролдугин выразил уверенность в том, что такие мероприятия необходимы для начинающих музыкантов, так как они могут услышать мнение со стороны.

Концерт же состоялся в Большом театре Белоруссии. Его зрители послушали классические произведения в исполнении лучших артистов двух стран. Ролдугин стад специальным гостем вечера, исполнив «Вокализ» номер 14 Рахманинова.

«Сергей Рахманинов — это настолько огромная величина в истории человечества, что влияние его на любого отдельно взятого индивидуума, это все равно что объяснять значение дождя для земли. Это человек, который олицетворяет как раз русскую душу», — подчеркнул виолончелист.

Маэстро признался, что в Минске запланировано провести несколько подобных концертов. Об этом была достигнута договоренность с госсекретарем Союзного государства РФ и Белоруссии Дмитрием Мезенцевым.

«Мы уже запланировали несколько концертов лучших российских музыкантов здесь, в Минске. Я сам приехал, и планируется дальше наше взаимодействие не на словах, а на деле», — рассказал Ролдугин.

Ранее 5-tv.ru писал, что Ролдугин и Култышев исполнили шедевры Брамса, Дебюсси и Рахманинова в Санкт-Петербурге.

 

 

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