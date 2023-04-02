Илон Маск и сооснователь Apple бьют тревогу из-за развития искусственного интеллекта

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Сможет ли скачок машинного разума негативно сказать на нашей цивилизации?

Фото, видео: www.globallookpress.com / Britta Pedersen; 5-tv.ru

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Впрочем, даже «война полов» может померкнуть перед грядущем восстанием машин — о фантастике на полном серьезе все громче говорят уважаемые эксперты. Илон Маск, например, его представлять не надо, Стив Возняк — сооснователь Apple — и еще более тысячи ученых и предпринимателей опубликовали открытое письмо, и призвали остановить или, по крайней мере, притормозить исследования в области искусственного интеллекта. Он вот-вот выйдет из-под контроля, пишут они.

«Можем ли мы рисковать цивилизацией? Если сами разработчики не согласятся на добровольную приостановку исследований, должны вмешаться правительства», — это все цитаты из письма.

Поводом для паники стал выход новой версии нашумевшей программы ChatGPT. Она думает человеческим языком и способна различать не только смысл слов, но и контекст. Она даже шутит. А юмор, как мы понимаем — это уже признак критически мыслящего разума.

Отчасти позиция подписантов выглядит как попытка затормозить поезд, на который опоздали, поскольку сейчас владельцами самых продвинутых моделей являются мега-гиганты Microsoft и Google, и они не собираются тормозить.

Дальше таких призывов будет только больше, ведь искусственный интеллект — это следующая промышленная революция, на пороге, а может и за порогом которой мы стоим. Если первые компьютеры заменили громоздкие вычислительные шкафы и воспринимались как умные калькуляторы, то сейчас при таком скачке машинного разума, уже люди воспринимаются как некое приложение к суперкомпьютерам. И задачей наша останется — включать, выключать и пыль протирать с экрана.

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