Японские роллы с «сюрпризом»: как не стать жертвой отравления

Температура, рвота, диарея — знакомство с микроорганизмами японских блюд может закончиться как тяжелым пищевым отравлением, так и серьезным заболеванием.

Последняя проверка Роскачества оказалась сенсационной — все роллы «Филадельфия», а это самые популярные, содержат бактерий выше нормы. А в половине образцов еще и кишечные палочки обнаружены. Чем это опасно и как эта зараза туда попадает — узнал корреспондент «Известий» Александр Морозов.

Розничный сетевой магазин, на прилавке с готовой едой, взгляд падает на яркую упаковку с роллами по заманчивой цене — 150 рублей. Помимо стоимости в глаза бросается белая этикетка на пленке. Мелким шрифтом написано, что срок годности некоторых компонентов этой «запеченной калифорнии» — 12 месяцев. Переворачиваем упаковку и все сразу понятно. В составе лакомства сплошные буквы «Е». Пищевых добавок больше десятка. Компоненты для вечного ролла производят на этой фабрике в станице Новотитаровская.

«Рис, рыба, фасовкой занимаются, по-моему, для суши. Постоянно жгут, сжигают останки. Смог почти весь квартал», — рассказал житель станицы Владимир Пискунов

От жителей сотни жалоб на производство, ночью от нее едкий дым, днем непонятные запахи. Ну а сам ролл уже слеплен в Петербурге, и только потом он попал на московский прилавок. Этот долговечный продукт мы показали Олегу Дербенко — профессиональному повару суши.

«Конечно, роллы 12 месяцев не пролежат. Я бы не сказал, что они запеченные, это сырно-майонезная шапочка», — рассказал руководитель школы японской кухни Олег Дербенко.

Температура, рвота, диарея — знакомство с микроорганизмами японских блюд может закончиться как тяжелым пищевым отравлением, так и серьезным заболеванием.

«Голова болела сильно, живот болел, тошнило сильно!» — рассказал пострадавший Игорь Кузнецов.

Из кафе в инфекционную больницу. Пятиклассник Игорь и его мама японской кухне теперь предпочитают итальянскую. По словам Марии, чтобы не получить расстройство желудка, любимую россиянами «Филадельфию» в тот день закусывали дезинфицирующими приправами.

«Как и положено, мы еле роллы с васаби и имбирем, но это никаким образом не помогло, потому что на следующий день, даже в этот же день, мы слегли с отравлением», — рассказала пострадавшая Мария Кузнецова.

«Опасность может таиться не только в неправильно приготовленных роллах, но еще в ингредиентах. Например, в „Филадельфии“ основных два: рыба и сыр, которые могут вызвать пищевое отравление. И тут важно, как они хранились и где были куплены», — рассказал журналист.

Грязные тряпки, переполненный мусорный бак, открытые контейнеры с икрой и рисом — все без маркировок. На небольшой кухне ютятся два повара и кассир. Разделочная доска грязная. Пока на немытом столе лежит чей-то ужин, циновку, на которой делался предыдущий ролл, повар просто стряхивает в бак и не споласкивает ее под краном. В итоге ролл получился с душком.

По словам шеф-повара даже без микроскопа можно понять, какие роллы стоит есть, а какие отправить в мусорное ведро.

«Все эти истории, что случайно отравились — это байки. Такое невозможно — это неприятно пахнет, это плохо выглядит. Такое происходит, когда люди наплевательски относятся к своему здоровью», — сказал Дербенко.

Только вот не всегда опасность можно распознать по запаху, вкусу и внешнему виду. Бестселлер японских ресторанов проверило Роскачество. По результатам — качество шокировало всех. В 40% роллов нашли кишечную палочку. А различными микроорганизмами японское лакомство кишит на все 100%.

«Была обнаружена бактерия листерия и иширихеколе, это тоже вид микробиологических характеристик, которые свидетельствуют о потенциальном вреде продукта для организма вплоть до летального исхода», — рассказала заместитель руководителя автономной некоммерческой организации «Российская система качества» Елена Саратцева.

Поедая блюда японской кухни, гурманы и не подозревают, что могут подхватить целую коллекцию червей в свой желудок. Сибирская двуустка вызывает описторхоз — болезнь поражает поджелудочную железу и желчный пузырь. Китайская двуустка, является возбудителем клонорхоза и поражает печень. Дифиллоботриозом можно заразиться от широкого лентеца — он водится в семействе лососевых. В организме человека паразит может жить десятилетиями. А его собрат лигулез, поселившись в кишечнике человека, может достигать длины более метра.

«Вот такого соседа можно подселить себе в желудок, если отведать некачественно приготовленные роллы. С виду это безобидные белые дорожки, на самом деле это одна из опаснейших бактерий под названием — сальмонелла. Которая может привести не только к тяжелому кишечному отравлению, а еще к более серьезным заболеваниям, таким как брюшной тиф», — рассказал журналист.

Болезнетворные микробы в японских блюдах находили и раньше. Но чтобы в таких масштабах — впервые. Особенно много бактерий в продукции так называемых онлайн-ресторанов, говорят эксперты. Там санитарные нормы вообще не соблюдаются.

Роллы с палочками: почему «Филадельфия» «болеет» кишечной инфекцией

«У нас была вспышка вирусного гепатита А, связанной с интернет-доставкой продукции, роллы доставляли, которые готовились в обычной двухкомнатной квартире, на домашней кухне. Восемь человек проживало в этой квартире, и они вырабатывали такую опасную продукцию», — рассказала начальник отдела надзора по гигиене питания управления Роспотребнадзора по Московской области Надежда Раева

Представители ресторанов и не скрывают — кишечная палочка есть везде. В случае с ролами — все бактерии в рыбе, и не только они.

«Выращивается в таких загончиках прямо в море, и при большом скоплении. Эта вся рыба испражняется под себя, соответственно под ней это все разводится. Кроме того, есть такой гад, называется лососевая вошь, которая садится на рыбу и может испортить ее товарный вид. И чтобы на нее не садились паразиты, и с ней ничего не было, в воде всегда присутствуют нитраты, пестициды. На любой рыбке возникло белое пятнышко — сразу все стадо кормится антибиотиками», — рассказал председатель координационного совета федерации рестораторов и отельеров России Сергей Миронов

Если раньше максимальная цена красной рыбы для роллов была 800 рублей за килограмм, то теперь из-за логистики это полторы-две тысячи. Поэтому производители японских блюд хитрят. Например, заменяют в начинке дорогую семгу дешевой форелью. Поэтому блюдо элементарно не может стоить дешевле, чем компоненты из которых оно сделано. Например, упаковка крабовых палочек, основного ингридиента тех самых вечных роллов за 150 рублей, стоит порой больше.