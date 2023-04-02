В Шри-Ланке планируют закупать удобрения из России

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Денис Птицын
Денис Птицын Райтер редакции сайта Пятого канала 24

Расчеты будут проводится не в долларах, а в национальных валютах.

В Шри-Ланке планируют закупать удобрения из России

Фото: www.globallookpress.com / Photoagency Interpress

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Шри-Ланка отменила запрет на ввоз химических удобрений и планирует закупать их в России. Об этом в интервью РИА Новости рассказал министр транспорта страны Бандула Гунавардана, который в ходе официальной поездки в РФ отвечает и за остальные направления внешней политики.

«Мы можем рассмотреть и закупку удобрений в России, что было бы более экономически выгодно для нашей страны, наш министр сельского хозяйства обсудит это с представителями России», — заметил представитель Шри-Ланки.

Бандула Гунавардана добавил, что в случае успешного завершения сделки покупки будут совершаться в национальных валютах. Это обусловлено тем, что такая оплата была бы удобна для государства, чтобы справиться с валютным кризисом.

Это, кстати, уже не первая страна, которая отказывается от западной валюты в международных расчетах. И подобная тенденция со временем будет усиливаться.

Ранее экономисты Николай Кульбака и Марина Сидак в беседе с 5-tv.ru объяснили, почему Китай не доверяет швейцарским банкам и выводит деньги из Европы.

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В Шри-Ланке планируют закупать удобрения из России

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