«Ничего не осталось»: как Татьяна Васильева устроила страшный пожар в гостинице

|
Рита Миронова
Рита Миронова 29

Татьяна Васильева рассказала, что однажды устроила пожар в гостиничном номере

«Ничего не осталось»: как Татьяна Васильева устроила страшный пожар в гостинице

Фото: www.globallookpress.com / Ekaterina Tsvetkova

Читайте нас в: Дзен Новости

Актриса прилегла отдохнуть и уснула, пока в номере работал кипятильник.

Народная артистка РФ Татьяна Васильева однажды едва не сожгла целый номер в норвежской гостинице. Об этом она рассказала в эфире передачи на федеральном канале.

«В номере практически ничего не осталось. Прогорел белый диван пополам», — поделилась актриса.

Случилось все из-за работающего кипятильника, о котором Васильева благополучно забыла и уснула. Потерь избежать не удалось, но артистка все-таки вовремя проснулась и потушила огонь, не позволив ему распространиться за пределы номера и спровоцировать пожар во всей гостинице.

Сотрудники, которым Васильева сразу сообщила о произошедшем, восприняли ситуацию спокойно. А вот режиссер Станислав Любшин отреагировал совсем наоборот.

«Зачем ты его пригласила? Позвала бы нас, мы бы вытащили эту мебель. У нас так было в Красноярске. Мы сожгли диван, вынесли, сказали: „Не было“. Ты — дура!» — обрушился Любшин на актрису.

Ранее 5-tv.ru писал, в чем секрет счастья Татьяны Васильевой и причем тут лысина.

+7° Атмосферное давление 758 мм рт. ст.
Относительная влажность 81%
77.32
0.23 84.11
0.35
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 2 апреля, для всех знаков зодиака

Последние новости

17:01
Умер звезда фильма «Страсти Христовы» Христо Живков
16:48
«Ничего не осталось»: как Татьяна Васильева устроила страшный пожар в гостинице
16:33
«Вводят в заблуждение»: как российские системы ПВО «обманывают» пилотов ВВС США
16:16
Силами ВС РФ за сутки уничтожены восемь диверсионно-разведывательных групп ВСУ
16:07
Суд в Москве приостановил работу Англо-американской школы
15:57
Умер оскароносный японский композитор Рюити Сакамото

Сейчас читают

Военный аналитик Михайлов указал на сигналы окончания спецоперации
Одной ракетой: войска ВС РФ устроили «громкие похороны» западным танкам
Как российские бойцы отражают атаки ВСУ — видео из эпицентра сражения
Волосы и зубы прорастают в органах: что такое тератома и почему она возникает у младенцев

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Майские праздники 2023 — сколько дней отдыхаем официально
5 знаков жду кардинальные перемены — гороскоп на весну 2023
Кто вы из мультика Шрек по знаку зодиака — смешной гороскоп
Какие тайны хранят регалии для коронации Карла III: видео