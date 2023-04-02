Украинские боевики обстреляли Мелитополь из РСЗО HIMARS

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист 90

Врио губернатора Запорожской области Балицкий: ВСУ обстреляли Мелитополь из РСЗО HIMARS и «Ольха»

Украинские боевики обстреляли Мелитополь из РСЗО HIMARS

Фото: Мальгавко Сергей / ТАСС

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Тема:
Спецоперация

В результате вероломной атаки ВСУ есть разрушения, а также пострадавшие среди гражданского населения.

Боевики киевского режима нанесли комбинированный удар по Мелитополю из реактивных систем залпового огня HIMARS и «Ольха». Об этом в своем Telegram-канале сообщил врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий.

По его словам, ВСУ использовали для атаки по мирным жителям города кассетные боеприпасы. Он отметил, что в районе обстрела не расположены военные объекты. Балицкий добавил, что были повреждены тяговая подстанция локомотивного депо, многоквартирный дом и газовая труба. Кроме того, есть пострадавшие среди гражданского населения.

«В результате ракетного удара от осколочных ранений пострадало шесть человек», — прокомментировал врио губернатора региона в своем сообщении.

Представитель Запорожской области поблагодарил врачей, которые оказали пострадавшим оперативную помощь. Он подчеркнул, что ситуация находиться под его контролем, специалисты и аварийные службы работают в режиме повышенной готовности.

Россия продолжает специальную военную операцию по защите Донбасса. Президент РФ Владимир Путин сообщил гражданам о ее начале 24 февраля 2022 года, после того, как власти ДНР и ЛНР обратились к стране с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима. Тогда украинская сторона усилила обстрелы жилых кварталов региона.

Ранее 5-tv.ru писал, что в Минобороны сообщили о попытке атаки украинского дрона в Тульской области

Тема:
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