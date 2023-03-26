В Минобороны сообщили о попытке атаки украинского дрона в Тульской области

Беспилотник удалось обезвредить с помощью комплекса радиоэлектронной борьбы.

Украинский беспилотник типа «Стриж» (Ту-141) в ударном исполнении был сбит российскими средствами ПВО в Тульской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«Группировка российских средств противовоздушной обороны, развернутая в Тульской области — зенитные ракетные комплексы „С-300“, „Панцирь-С1“, а также комплексы радиоэлектронной борьбы „Поле-21“ обеспечивают надежное прикрытие с данного направления», — заявили в пресс-службе ведомства.

Уточняется, что с помощью комплекса радиоэлектронной борьбы (РЭБ) «Поле-21» удалось вывести из строя навигационную систему «Стрижа», после чего он упал возле города Киреевска.

Беспилотник Ту-141 состоял на вооружении Советского Союза с 1979 года. Последние образцы были произведены в 1989-м.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Одоевском районе Тульской области упал беспилотник без опознавательных знаков и ведомственной принадлежности.