Конец мучениям: ученые из РФ создали вакцину против аллергии на пыльцу березы

Доклинические испытания планируется завершить уже в этом году.

Врачи бьют тревогу: аллергия с каждым годом молодеет. Если раньше детей до трех лет такой недуг вообще никак не волновал, то теперь к специалистам за помощью нередко обращаются родители даже годовалых деток. А про взрослых и говорить не приходится: каждая весна для аллергиков — сплошное испытание. Корреспондент «Известий» Роман Ишмухаметов рассказал о борьбе за глаза без слез и свободное дыхание.

«Пока почки можно трогать, они не пылят», — рассказывает Елена Громова.

Через пару недель она даже взглянуть на березу без слез не сможет. У Елены и троих ее детей аллергия на пыльцу. В сумке целая аптечка. В ней и антигистаминные, и глазные капли, и назальные спреи, и даже ингаляторы от острых приступов одышки.

«Это может быть заложенность носа, это может быть чихание, это может быть слезотечение, это может быть гной из глаз, это может быть одышка. Это аллергические высыпания на коже — и у всех детей это разная интенсивность», — посетовала женщина.

По разным оценкам, до 30 миллионов россиян страдают от разных видов аллергии, и половина из них — от поллиноза, самой распространенной формы, вызванной пыльцой растений. Для них весна — это не долгожданное время года.

«Мы видим, что аллергия молодеет. Если раньше аллергический ринит, пыльцевая аллергия наблюдалась не ранее трехлетнего возраста, то сейчас мы видим, что наблюдается уже ранняя манифестация. То есть первые проявления могут быть уже в годовалом возрасте», — рассказывает профессор кафедры клинической иммунологии и аллергологии Академии постдипломного образования ФГБУ ФНКЦ ФМБА Юрий Смолкин.

Даже сейчас пока на большей части страны еще ничего не цветет, самые восприимчивые уже почувствовали неприятные симптомы — ветер заносит пыльцу из южных регионов, невидимые глазу микрочастицы.

«Многие сейчас запасаются вот такими специальными респираторами. Внешне они похожи на обычные гигиенические маски, но фильтруют частицы в тысячу раз меньше, чем горошины. Кто не хочет носить респираторы, покупают вот такие фильтры для носа», — рассказывает журналист.

Но это не дешево, и не всегда удобно. Основной метод лечения сегодня — специфическая иммунотерапия. Аллерген в микродозах вводят в организм. И длится эта терапия не неделю, и не месяц, а годы. Организм Ярослава остро реагирует на шерсть животных и пыльцу растений. Лечение длится уже два года. И требует титанической дисциплины от маленького пациента и его родителей.

«Рекомендуется начинать в конце ноября–декабря, и до конца сезона цветения, то есть до конца мая. Это большой курс — ежедневно капать», — рассказывает отец мальчика Михаил Егоров.

Но не все пациенты соглашаются на такое лечение. Слишком долго. Проще снимать симптомы. В России заканчиваются доклинические испытания вакцины для лечения аллергии на пыльцу березы. Она может стать универсальной, ведь нашим ученым удалось выделить единый антиген пыльцы этого дерева с пищевыми продуктами — яблоками, сельдереем, орехами, персиками и не только.

«Вакцина может применяться не только для терапии, для лечения, но и для профилактики лечения, это будет первая в мире вакцина для профилактики лечения от аллергии», — рассказал директор ФГБУ «ГНЦ Института иммунологии» ФМБА России, член-корреспондент РАН, доктор медицинских наук Муса Хаитов.

Всего пару инъекций, а не годы лечения. Уже сейчас вот-вот зацветут ольха, клен, ясень, ива, потом — березы и дубы. В начале лета — злаки и луговые травы, в августе — полынь, лебеда и подсолнух.

Пока аллергики запасаются таблетками, ученые в этом году планируют завершить доклинические испытания. Еще полтора-два года понадобится для исследований на людях. Иммунологи уверены в успехе и в том, что вакцина войдет даже в календарь профилактических прививок.