«Прости меня»: Джиган предложил Самойловой забыть все обиды

Звездная пара продолжает умалчивать ситуацию о происходящем в их семье. Что на самом деле происходит между ними?

Отметившие в прошлом году с размахом годовщину свадьбы блогер Оксана Самойлова и рэпер Джиган продолжают интриговать публику о ситуации в их семье. На днях исполнитель опубликовал в своем блоге их архивный снимок с посланием к супруге.

«Прости меня, Кара!» — обратился он к Самойловой.

Известно, что таким прозвищем Джиган называет ее дома. Поклонникам пока только и остается, что догадываться и ждать, пока звездная пара сама расскажет о том, что между ними происходит.

О разладе в их семье слухи появились после 14 февраля — Дня всех влюбленных. Тогда праздник прошел тихо и спокойно, хотя обычно отмечают они его масштабно. После долгого молчания Самойлова сообщила — наступил тяжелый период, умолчав о причинах. Джиган даже съехал из особняка и стал жить отдельно.

Аналогичный кризис уже присутствовал в их паре. После рождения сына Давида Джиган на радости ушел в загул. Тогда он долго вымаливал прощение у жены.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как бывший муж певицы Славы пытается добиться ее прощения.