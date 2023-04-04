Детский сад в Горловке попал под обстрел ВСУ
Удары украинских боевиков пришлись на образовательное учреждение поселка Пантелеймоновка.
Фото: РИА Новости / Сергей Батурин
Украинские боевики обстреляли детский сад в Горловке. Об этом сообщил в своем Telegram-канале мэр города Иван Приходько.
Он уточнил, что инцидент случился на территории поселка городского типа Пантелеймоновка, в здание образовательного учреждения попали два снаряда противника.
«Два вражеских снаряда разорвались на территории детского сада № 43 „Росинка“. Без пострадавших», — уточнил глава муниципалитета.
Всего, по его данным, за сутки город пережил 11 обстрелов, в результате погиб один человек и еще один — ранен.
В начале 2022 года, 24 февраля, президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к народу и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Киев проигнорировал, поэтому Россия встала на защиту региона военным способом.
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