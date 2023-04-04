На запорожском направлении ВС РФ уничтожили несколько десятков наемников
Ликвидировать боевиков удалось при помощи управляемых снарядов «Краснополь».
Фото: © РИА Новости / Виктор Антонюк
Российские бойцы уничтожили базу иностранных наемников в Запорожской области, сообщил член главного совета администрации (ГСА) региона и председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.
«Отработали наши артиллеристы с использованием управляемых снарядов „Краснополь“. ‹...› На данный момент идет подсчет потерь противника, но точно речь идет о многих десятках иностранных боевиков», — сообщил он ТАСС.
В конце марта российские бойцы сорвали попытку наступления националистов в районе населенного пункта Орехово в Запорожской области. Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли более 550 боевиков погибшими и ранеными.
Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса с 24 февраля прошлого года. Решение о ее проведении было принято на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов ВСУ по жилым кварталам.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, при каком условии ВСУ могут отступить из Донбасса и Запорожья.
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