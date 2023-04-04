На запорожском направлении ВС РФ уничтожили несколько десятков наемников

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Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала 39

Ликвидировать боевиков удалось при помощи управляемых снарядов «Краснополь».

На запорожском направлении ВС РФ уничтожили несколько десятков наемников

Фото: © РИА Новости / Виктор Антонюк

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Тема:
Обострение конфликта в Донбассе Спецоперация

Российские бойцы уничтожили базу иностранных наемников в Запорожской области, сообщил член главного совета администрации (ГСА) региона и председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

«Отработали наши артиллеристы с использованием управляемых снарядов „Краснополь“. ‹...› На данный момент идет подсчет потерь противника, но точно речь идет о многих десятках иностранных боевиков», — сообщил он ТАСС.

В конце марта российские бойцы сорвали попытку наступления националистов в районе населенного пункта Орехово в Запорожской области. Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли более 550 боевиков погибшими и ранеными.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса с 24 февраля прошлого года. Решение о ее проведении было принято на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов ВСУ по жилым кварталам.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, при каком условии ВСУ могут отступить из Донбасса и Запорожья.

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