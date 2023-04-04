Давали в руки гранату: военный из ДНР рассказал о пытках со стороны СБУ

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Алексей Панков
Алексей Панков 41

Военный из ДНР рассказал об ужасных пытках в украинском плену

Давали в руки гранату: военный из ДНР рассказал о пытках со стороны СБУ

Фото: Reuters / VIOLETA SANTOS MOURA

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Тема:
Спецоперация

Боевики киевского режима пытались отпилить ему ногу и отрезать пальцы.

Военный из ДНР по имени Руслан рассказал о жестоких пытках, которым его подвергали в плену. Интервью мужчины было опубликовано агентством РИА Новости.

Он рассказал, что попал в плен под Марьинкой в сентябре прошлого года. Сперва Руслана отвезли в расположение украинских военных, где его подвергли жестоким допросам.

Военный отметил, что сначала всех пленных положили на пол, где каждый мог прийти и избить их. Затем мужчинам приказали раздеться до трусов, а после зафиксировали ноги и обездвижили руки. Во время допроса, если кто-то не отвечал на заданный вопрос, его начинали бить.

«Если ты отвечал: „Не знаю, не помню“, они такого не принимали ответа — начинали бить током, дубинками избивали. Меня час допрашивали приблизительно», — заявил Руслан.

После этого мужчину перевели в полицейский участок. А затем его забрали сотрудники СБУ, которые пытались выбить из него полезную информацию. По признанию военного, ему задавали различные вопросы, вроде «Что ты можешь сделать?» или «Чем ты можешь нам помочь?», а также применяли психологическое давление. Мужчине стреляли возле ног, бросали его в яму, поливали землю вокруг бензином и поджигали. Также ему давали в руки гранату, чтобы Руслан взорвал сам себя.

«Где-то через час он опять вернулся, СБУшник этот, уже пьяный, и начал: то напильником ногу отпиливал, взял напильник и пытался отпилить мне ногу — у него не получилось. Он психанул и взял ножовку, начал ножовкой пилить ногу, плоскогубцами зубы рвать, уши крутить плоскогубцами, секатором пальцы отрезать», — рассказал Руслан.

В итоге для правильной отчетности сотрудники СБУ записали, что пленили бойца не под Марьинкой, а в другом месте.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о плачевной ситуации для украинских военных в Артемовске. Солдат по имени Геннадий назвал Артемовск (украинское название — Бахмут. — Прим. ред.) «адом на земле» и поделился мнением, что удерживать город не имеет смысла.

Тема:
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