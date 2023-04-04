Пятый канал провел нестандартную презентацию своего контента

Эксперты Национального рекламного альянса и сейл-хауса «Эверест» попробовали себя в качестве ведущих новостей, корреспондентов и режиссеров на Пятом. Представители рекламной индустрии побывали с экскурсией в офисе канала и познакомились с контентом и возможностями одного из популярных в стране федеральных вещателей.

52 представителя Национального рекламного альянса и сейл-хауса «Эверест» встретились с первыми лицами канала, познакомились с эфирными предложениями Пятого и попробовали себя в разных телевизионных специальностях. Они посетили ключевые подразделения канала: аппаратные и студии новостей.

Сотрудники Пятого канала рассказали о принципах работы редактора суфлера, режиссера аппаратной, корреспондента и диктора. Полученные знания все гости смогли применить на практике: подавать тексты на суфлер, регулировать скорость их подачи, координировать вывод изображений на экраны. Ведущий информационно-аналитической программы «Известия. Главное» провел мастер-класс и раскрыл секреты своей профессии. Гости стали соведущими информационных выпусков на несколько минут. Компанию им составили актеры сериалов Пятого канала Гоша Куценко и Анна Снаткина.

Максим Бачинин, руководитель группы федерального pre-sale:

— Совершенно не ожидал подобного формата знакомства с каналом. Получилась невероятно интересная встреча, особенно увлекательное путешествие по миру телевизионных профессий. Я привык работать с людьми, потому сидеть за компьютером с субтитрами я бы, наверно, долго не смог. А вот побывать на месте ведущего было просто незабываемым опытом. Именно эта профессия произвела на меня особое впечатление.

Исполнительница главной роли детектива «Барс» Анна Снаткина на примере детективов Пятого канала рассказала какими бывают сериалы: процедурал, горизонтальный, вертикальный, вертикально-горизонтальный. Каждый нашел для себя максимально подходящий формат.

В завершении визита на Пятый канал самые смелые попробовали себя в качестве интервьюера и задали вопросы не только друг другу, но и актрисе Анне Снаткиной.

Марина Белова, заместитель генерального директора, директор Дирекции программ и маркетинга Пятого канала:

— На самом деле мы хотели развеять сразу несколько мифов о нашем телеканале. Пятый родился в Петербурге и на самом деле стоял у истоков телевидения. За 85 лет существования он превратился из городского канала в масштабного федерального вещателя с аудиторией более 140 миллионов человек. Сегодня Пятый — это круглосуточный эфир во всех городах страны. К тому же именно в такой неформальной обстановке, в дружеской компании, нам хотелось поделиться всеми своими секретами и интересными проектами.

По итогам 2022 года собственное сериальное производство Пятого составило почти 600 премьерных эпизодов уже полюбившихся зрителям детективов и несколько новинок четырехсерийного формата. В ноябре стартовала документально-познавательная программа «Знание-сила!», в которой эксперты рассказывают о новых товарах и услугах и проверяют их потенциальную пользу. Кроме того, на канале уже год выходит цикл документальных программ «Они потрясли мир» о самых знаменитых людях и их невероятных историях любви. По пятницам в вечернем прайме программа «Светская хроника» рассказывает о самых интересных новостях из жизни звезд.

Материал подготовлен пресс-службой Пятого канала