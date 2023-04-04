Агата Муцениеце обиделась на дочь за критику: «У меня нет второго подбородка!»

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Оксана Тарасова
Оксана Тарасова Оксана Тарасова Журналист, копирайтер Вконтакте 75

Дочь раскритиковала внешность актрисы Агаты Муцениеце, указав на второй подбородок

Фото, видео: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda; Instagram* / agataagata; 5-tv.ru

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Знаменитость полгода провела в спортзале, готовясь к новой роли. Она регулярно посещает косметолога, работает со стилистами, но семилетняя Мия все же нашла изъян.

Актриса Агата Муцениеце пожаловалась на критику в сторону ее внешности. Ее семилетняя дочь от Павла Прилучного Мия оказалась довольно придирчивой к вопросам о женской красоте. У мамы, которая в течение полугода до седьмого пота трудилась в спортзале, готовясь к новой роли в эротическом шоу, девочка нашла изъян. Второй подбородок. И поспешила об этом сообщить. Возмущению звезды не было предела.

«Знаете, что мне сейчас сказала моя дочь, добрая, любящая маму дочь? — „Мам, а знаешь, что если на тебя снизу смотреть, у тебя второй подбородок!“ У меня нет второго подбородка!», — поделилась Муцениеце, вытягивая шею в качестве доказательства.

Только недавно актриса рассказывала своим подписчикам в социальных сетях, что регулярно бывает у косметолога, чтобы поддерживать молодость кожи и здоровый цвет лица. Из процедур она предпочитает микротоки, фотоомоложение, массаж лица, инъекции с гиалуроновой кислотой и другими полезными элементами для глубокого увлажнения.

Агата Муцениеце появляется на светских мероприятиях в ярких нарядах, с прической и макияжем, как положено при ее звездном статусе. На съемках тоже приходится наносить грим, поэтому в обычной жизни дает себе отдых. В свободное от работы время актриса не пользуется декоративной косметикой еще и потому, что ценит и свою естественную красоту.

Знаменитость должна выглядеть отлично не только ради поклонников и красных дорожек. Некоторые проекты требуют особых вложений во внешность. Так, недавно актриса стала главной героиней эротического шоу и ради этого подтянула фигуру в спортзале.

Агатой Муцениеце восхищаются миллионы девушек. Но от родной дочери за нужным ракурсом, видимо, не спрячешься. Ранее, писал 5-tv.ru, артистка рассказала, как обманула приемную комиссию ВГИКа.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ.

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