Дочь певицы Славы выписали из роддома

Дочь певицы Анастасии Сланевской (псевдоним Слава — Прим. ред.) Александра Морозова вернулась домой после рождения сына. Наследницу знаменитости, тоже певицу и популярного блогера, выписали из столичной клиники. Сопровождение родов, по словам молодой мамы, обошлось ей с мужем в 770 тысяч рублей. В интервью изданию Super.ru Морозова подчеркнула, что звездные родственники не помогали, все деньги она с супругом Андреем Дедовым внесла сама.

Сланевская с нетерпением ждала появления внука, с гордостью заранее называла себя бабушкой. В соцсетях она со слезами на глазах сообщала поклонникам радостную новость. Упомянула, что без повода для стресса не обошлось.

На выписку певица Слава не приехала. Как объяснила 24-летняя Морозова, ее мама заболела, а папа в этот момент был не в Москве. Так что встречали ее только муж и несколько самых близких людей.

«Стресс был в том, что мне назначили экстренное кесарево сечение. У меня началась паника, я была не готова к операции, но акушерка успокоила меня. Я довольно тяжело отходила от наркоза, и радость материнства пришла ко мне только через полтора суток… Я счастлива, что в этот стрессовый для меня момент рядом со мной были именно эти специалисты, а роды принимал главврач», — поделилась Александра.

По словам Морозовой, они с супругом готовились к совместным родам, но все пошло не по плану. Врачи решили проводить кесарево сечение на 37-й неделе беременности. Молодая мама была не готова, очень боялась. Несмотря на пережитые тревоги, мальчик и его мама сейчас чувствуют себя хорошо, радуются первым дням дома.

Ранее, писал 5-tv.ru, певица Слава рассказала, как ее внук чуть не умер во время родов.

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