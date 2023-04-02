Певица Слава призналась, что ее внук чуть не умер при родах

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Полина Долгова
Полина Долгова 525

Оказывается в день родов выяснилось, что малыш обмотался пуповиной, поэтому маме срочно решили сделать операцию.

Певица Слава призналась, что ее внук чуть не умер при родах

Фото: © РИА Новости / Валерий Мельников

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Российская певица Слава стала бабушкой. После радостного события артистка в эфире федерального канала рассказала, что ее новорожденный внук чудом избежал смертельной опасности.

Оказывается в день родов 24-летняя дочь певицы Александры была на персональной тренировке по йоге, затем она поехала в московский перинатальный центр на обследование. Там врачи выяснили, что ребенок обмотал себя вокруг пуповины, поэтому молодую маму срочно повезли на операционный стол.

Певица рассказала, что не передать словами, что они пережили в тот день.

«Вообще, должен был быть другой доктор, но его не было на месте, поэтому нас оперировал главврач», — поделилась артистка.

Ребенок родился на две недели раньше положенного срока. Его вес при рождении составлял три килограмма 260 граммов, а рост — 51 сантиметр.

Трудно поверить, что артистка будет воспитывать в роли бабушки наследника дочери, так как ей всего 42 года. Александра родилась в 1999 году с бывшим мужем Константином Морозовым. Увы, пара вскоре рассталась после того, как родилась дочь. Слава в 2011 году подарила второго ребенка — бизнесмену Анатолию Данилицкому.

Ранее 5-tv.ru писал, что бывший муж Славы пытается добиться ее прощения. Бизнесмен пришел на концерт артистки с большим букетом алых роз и публично поцеловал экс-возлюбленную в щеку.

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