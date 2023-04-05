5-tv.ru публикует прогнозы Татьяны Бендзь, основанные на древней китайской системе «Бацзы». К чему рекомендует готовиться китайская система «Восьми иероглифов судьбы» 5 апреля?

В среду наступает новый месяц Огненного Дракона, который принесет в этот мир побольше оптимизма и активности. В дни перехода от одного месяца к другому энергии обычно очень нестабильные, поэтому особых надежд на этот день возлагать не стоит. Все может пойти совсем не так, как вы запланировали.

Совет дня: сохраняйте спокойствие и трезвость мысли. Никакой экзальтации, спешки и принятия важных решений. Чем более спокойно вы проведете этот день, тем более успешным он будет.

Предостережение дня: фокус внимания в среду обращаем на кошелек. В течение дня вероятны инциденты, связанные с деньгами и документами. Не поддаемся на провокации и держим ухо востро.

Ранее 5-tv.ru подробно рассказывал о том, что такое китайская астрология «Бацзы» и как правильно читать прогнозы. Те, кто смог рассчитать свою карту, могут ознакомиться с китайским гороскопом на неделю.