Елена Подкаминская о трудном пути к материнству: «За первую дочь я реально боролась»

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Оксана Тарасова
Оксана Тарасова Оксана Тарасова Журналист, копирайтер Вконтакте 19

Елена Подкаминская призналась, что долго не могла забеременеть

Елена Подкаминская о трудном пути к материнству: «За первую дочь я реально боролась»

Фото: © РИА Новости / Екатерина Чеснокова

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Актриса в прошлом почти потеряла веру в будущее иметь большую семью. Звезда телеэкранов рассказала о своем личном чуде.

Елена Подкаминская — успешная актриса и мама троих детей. Однако в прошлом она была почти уверена — счастья произвести на свет новую жизнь ей не дано. О своем пути к родительству, страхах и отчаянии прошлого и случившемся чуде, изменившем ход событий, она рассказала в личном блоге. 13 лет назад, по словам артистки, врачи не обещали ей ничего, а попытки забеременеть оказывались неудачными.

«За первую дочь я реально боролась. После очередного врачебного предположения, что мне надо что-то „обострить“ и „пролечить“, я с отчаянием решилась лечь в больницу», — призналась актриса.

Как рассказала звезда, на госпитализацию она отправилась с мрачным настроем. Направление она получила от профессора, опытного доктора, а на месте ее встретил «подозрительно молодой» гинеколог. Который, изучив медицинскую карту актрисы, неожиданно предложил написать отказ от госпитализации. И Подкаминская ему поверила и доверилась.

«Я была такой счастливой, будто мне разрешили: живи! И зажила я с каким-то особенным восторгом. Это было в январе. В феврале мы опять встречались на консультации, а через два месяца я уже была беременна и выносила Полину безо всяких гормонов и препаратов», — написала артистка.

По словам знаменитости, знакомство с волшебным доктором стало знаковым. Следующая встреча их была случайной, в другой стране, в храме. Уже спустя несколько месяцев Подкаминская вновь ждала вторую дочь Еву.

«Я уже немного боюсь с ним неожиданно встречаться», — пошутила актриса.

Сегодня 43-летняя Елена Подкаминская виртуозно совмещает многодетное материнство с профессией, успевает много сниматься, появляться на светских мероприятиях и обложках. И напоминать женщинам, что из периода мрака и отчаяния можно выйти с большим счастьем — под сердцем.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Подкаминская преобразилась и изменилась внешне ради новой роли.

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