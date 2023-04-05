Хотел в тюрьму: нижегородский налетчик выбросил деньги сразу после разбоя

Прибывшие на место преступления правоохранители задержали мужчину, который и не собирался скрываться.

Мужчина напал с ножом на продавца ночного магазина, забрал деньги из кассы, а на выходе феерично их выбросил. Инцидент, о котором сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Нижегородской области, случилось в поселке городского типа Бутурлино. Прибывшие на место правоохранители задержали налетчика. Впрочем, он и не пытался скрыться, оказать сопротивление или хотя бы оправдаться.

Представители регионального МВД опубликовали видеозапись случившегося с камер наблюдения. Мужчина зашел в магазин, сразу направился к кассиру, уколол его ножом в шею, чтобы напугать, а затем заставил отдать выручку. Как только он оказался на улице — устроил денежный салют и медленно побрел ждать полицию. Оказалось, на преступление нижегородец пошел намеренно, так как хотел получить срок.

«Забрав свыше 40 тысяч рублей, мужчина вышел на улицу, демонстративно выкинул деньги и остался дожидаться полицию возле места происшествия. Гражданин признал вину в совершенном деянии и пояснил, что решился на совершение противоправных действий, потому что хотел попасть в тюрьму. Денежные средства в полном объеме возвращены законному владельцу», — сообщают в ведомстве.

Своего гражданин почти добился, хотя причины его желания лишиться свободы так и остались загадкой. По крайней мере, МВД их не разглашает. Уже возбуждено уголовное дело о разбойном нападении согласно статье 162 Уголовного кодекса РФ. Задержанному избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

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