В РАН раскрыли детали скромного погребения Дмитрия Донского

В саркофаге великого князя не обнаружили парадной одежды, которая могла бы указывать на его статус правителя.

Великий князь Дмитрий Донской был похоронен в простой рубахе, а его тело завернули в текстильный материал. Об особенностях захоронения 12 сентября рассказал врио директора Института археологии РАН, вице-президент РАН Николай Макаров.

«Мы видим, что в этом погребении нет парадной одежды, которая символизировала власть великого князя. Это скромная одежда: рубаха и какой-то текстиль, в который было завернуто тело. Это не парадная княжеская одежда», — сказал Макаров «РИА Новости».

По словам ученого, такой способ погребения соответствовал христианским традициям того времени, для которых были характерны простота и строгость. При этом на высокий статус Дмитрия Донского указывают место захоронения, белокаменный саркофаг и дорогая ткань, использовавшаяся в качестве погребального покрова.

Ранее в Санкт-Петербурге прошел крестный ход с частицей мощей святого благоверного князя Донского. Шествие началось после Божественной литургии в Казанском кафедральном соборе и завершилось на площади Александра Невского.

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