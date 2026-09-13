В РАН раскрыли детали скромного погребения Дмитрия Донского

|
Татьяна Пустынникова
Татьяна Пустынникова 29 0

Среди погребальных предметов обнаружили лишь простую рубаху и текстильный покров.

В РАН раскрыли детали скромного погребения Дмитрия Донского

Фото: © РИА Новости/Вячеслав Прокофьев

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

В РАН раскрыли детали скромного погребения Дмитрия Донского

В саркофаге великого князя не обнаружили парадной одежды, которая могла бы указывать на его статус правителя.

Великий князь Дмитрий Донской был похоронен в простой рубахе, а его тело завернули в текстильный материал. Об особенностях захоронения 12 сентября рассказал врио директора Института археологии РАН, вице-президент РАН Николай Макаров.

«Мы видим, что в этом погребении нет парадной одежды, которая символизировала власть великого князя. Это скромная одежда: рубаха и какой-то текстиль, в который было завернуто тело. Это не парадная княжеская одежда», — сказал Макаров «РИА Новости».

По словам ученого, такой способ погребения соответствовал христианским традициям того времени, для которых были характерны простота и строгость. При этом на высокий статус Дмитрия Донского указывают место захоронения, белокаменный саркофаг и дорогая ткань, использовавшаяся в качестве погребального покрова.

Ранее в Санкт-Петербурге прошел крестный ход с частицей мощей святого благоверного князя Донского. Шествие началось после Божественной литургии в Казанском кафедральном соборе и завершилось на площади Александра Невского.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

+11° Атмосферное давление 761 мм рт. ст.
Относительная влажность 80%
84.26
-0.09 97.87
-0.42
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 11 сентября, для всех знаков зодиака

Последние новости

5:00
Весь мир приехал на Урал: молодежь из 191 страны собралась в Екатеринбурге
4:45
Останки 46 бойцов Красной армии захоронили в Карелии
4:30
«Если ты нравишься всем, ты никто»: Розенбаум о своем отношении к хейтерам
4:20
Гренландия «похудела», Африка выросла: зачем миру понадобилась новая карта
4:15
Новая глава агента 007: сценарист раскрыл первые подробности будущего фильма
4:00
В РАН раскрыли детали скромного погребения Дмитрия Донского

Сейчас читают

В России грядет массовое повышение зарплат из-за одного показателя
Анна Семенович дождалась предложения руки и сердца
Откровенные фото Юры Борисова с вечеринки Сальмы Хайек оказались в сети
Исповедь Волочковой — о предательстве родных, деньгах, выборе между Сулейманом и Мальдивами

Интересные материалы

Гороскоп на деньги сентябрь 2026 для знаков зодиака: видео
Любовный гороскоп на сентябрь 2026 для знаков зодиака: видео
👩Лунный гороскоп денежных стрижек на сентябрь 2026 — видео
🪐Гороскоп на сентябрь 2026 года для знаков зодиака — видео