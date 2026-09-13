Партия Мерца потерпела поражение на выборах в Германии

Многие обратили внимание, что Зеленский теперь ищет деньги в основном за пределами ЕС? Потому что внутри союза его внимание — черная метка.

Первым это понял Фридрих Мерц. Его партия теряет остатки поддержки в собственной стране. То, что произошло на региональных выборах в Саксонии-Анхальт, иначе как «катастрофой» и «политическим землетрясением» и не называют. Партия Мерца ХДС показала худший результат за всю историю, потеряв сразу 20% поддержки. Эти голоса ушли к главным критикам Мерца партии «Альтернатива для Германии». Они набрали почти 44% поддержки. Остальные в целом остались при своих, так что избиратель в общем-то показал, что стране надо развернуться на 180 градусов и идти совсем не в ту сторону, куда ведет Германию Мерц.

Явка при этом рекордная — почти 78 процентов. Причем среди тех, кто голосовал впервые в жизни, за АдГ также более 40%. Выходит, это не ностальгия пенсионеров по ГДР, куда входил регион, как считалось. Это выбор и тех, кому строить будущую Германию. Что называется, прорвало. Немецкому избирателю годами рассказывали о стабильности еврозоны, о нужных мигрантах, о зеленой энергетике. Вот только кошельки пустели. И когда Мерц попросил еще денег на Украину, на построение новой великой немецкой армии, ему прямо указали на выход.

Он пытается играть на наследии ХДС, которая из обломков послевоенной Германии сложила ту зажиточную и привлекательную ФРГ, которая стала локомотивом Европы. Он прикрывается авторитетами прежних канцлеров, например, Гельмута Коля. Но он просто врет, о чем прямо сказал хорошо знающий Германию российский президент.

«Я был знаком с Колем, я могу твердо утверждать — у него не было таких взглядов, которых придерживается сегодняшнее руководство ХДС, ну не было просто! Я с ним говорил, когда он был еще канцлером, и после того, как он перестал быть канцлером, он приезжал в гости к нам. Он считал, что будущее Европы и Федеративной Республики будет обеспечено только в том случае, если будут близкие, добрососедские, союзнические отношения с Россией», — сказал Владимир Путин.

Одно из ключевых различий Гельмута Коля и прикрывающегося его авторитетом Мерца — отношение к армии. При Коле бундесвер неуклонно сокращался. И это несмотря на объединение двух Германий. До Коля только в западной части было под ружьем до полумиллиона солдат. После него в единой Германии всего 250 тысяч. И дальше эта цифра только снижалась.

До Мерца.

Он объявил о небывалом расширении вооруженных сил до 260 тысяч в армии плюс 200 тысяч резервистов. То есть фактически те же полмиллиона, что и в годы холодной войны. Он и военный призыв хочет вернуть. Что это, если не реваншизм? Любопытно, как все сильнее и сильнее размываются соглашения, достигнутые после самой кровавой в истории войны. Сначала Германии вообще нельзя было иметь армию, потом можно было, но маленькую, потом можно и большую, но под командованием НАТО.

А теперь у Германии будет своя армия, из которой подразделения будут выделять НАТО на общие цели. Как, например, уже выделили танковую бригаду для размещения в Литве.

Что говорят альтернативщики? Что пора думать своей головой. Что Германия кормит Евросоюз, а не наоборот. Что с Россией нужно дружить, а не воевать. Реализовать это без коалиции с кем-то им пока не удается.

Правящие партии выстроили вокруг АдГ «брандмауэр» — это такая глухая противопожарная стена здания. С АдГ не вступают в союзы, не поддерживают их законопроекты, не дают им министерские посты. Забавно: в свое время достижением демократии считался снос Берлинской стены, а теперь эти же самые демократы пытаются выстроить стену политическую. Пока удавалось. Но игнорировать волю почти 44% избирателей уже не получится.

Чтобы перехватить повестку, представители правящей коалиции пытаются перенять хотя бы часть их тезисов. Например, о том, что не все мигранты полезны. И у себя на родине они были бы нужнее.

Настоящей сенсацией стало интервью однопартийца Мерца, который сейчас возглавляет немецкий МИД, Йоханна Вадефуля, который намекнул, что украинцы «загостились», что правительство знает адреса их проживания и готово способствовать возврату призывников на родину.

«Мы ведь знаем, кто здесь живет, кто, например, получает социальные пособия, или кто здесь зарегистрирован, у кого есть статус проживания. У нас, естественно, есть эти данные. И я считаю, что мы можем обращаться к этим мужчинам, и что им может написать украинское правительство с тем, чтобы их призвали», — говорит министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль.

Вот главный вопрос: а дальше-то что? Ну, получат украинские мужчины в Германии повестки. И? Допустим, останутся в Германии. Дальше что? Реально погонят обратно? В объятия ТЦК?

Скорее всего, ответ на этот вопрос мы получим уже скоро, после следующих региональных выборов, они как раз через неделю. Саксония-Анхальт была лишь первой ласточкой. Опросы предрекают новые победы альтернативщикам.

Тем более, мировая обстановка способствует тому, что цены на энергоносители растут, а значит, немецкие предприятия и дальше будут деградировать.

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