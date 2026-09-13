Внучка княгини Монако Грейс Келли выходит замуж за баскетболиста

Внучка Грейс Келли Александра обручилась с баскетболистом Страутманном

Александра Ганноверская (полное имя — Александра Шарлотта Ульрике Марьям Вирджиния Ганноверская. — Прим. ред.), дочь принцессы Каролины Монакской и внучка актрисы и княгини Монако Грейс Келли, выходит замуж.

Двадцатисемилетняя наследница монархов сообщила о помолвке с баскетболистом Бен-Сильвестром Страутманном. Об этом она рассказала в личном блоге, опубликовав снимки с женихом. На одном из фото невеста продемонстрировала кольцо с крупным желтым бриллиантом, на другом позировала с таксой и красивым завтраком, также акцентируя внимание на украшении.

«Брачный сюжет», — подписала снимки Александра.

Бен-Сильвестр Страутманн — сын немецких экспатриантов-миллионеров из Нижней Саксонии, выросший в Монако. Он выступал за баскетбольную сборную княжества. Пара вместе с 2016 года — тогда обоим было по 17 лет. Влюбленные регулярно появляются на официальных и спортивных мероприятиях.

Александра и Бен-Сильвестр готовятся к свадьбе. Instagram*/alex.hanover

Весной другая внучка Грейс Келли, Шарлотта Казираги (полное имя Шарлотта Мари Помелин Казираги. — Прим. ред.), подогрела слухи о романе с писателем Николя Матье — они посетили теннисный матч в Monte Carlo Country Club. Об их отношениях впервые стало известно в 2024-м, когда Paris Match опубликовал фото пары на террасе парижского ресторана.

До этого Шарлотта была замужем за кинопродюсером Димитрием Рассамом: они поженились в 2019 году, в 2018-м у них родился сын Бальтазар, в 2024-м брак распался. Также Казираги воспитывает сына Рафаэля от комика и актера Гада Эльмалеха.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что брат принцессы Дианы Чарльз Спенсер написал книгу «Лебединая песня», которую назвал самой личной работой в своей карьере. Мемуары станут попыткой рассказать историю сестры от лица близкого родственника.

В книге Спенсер рассказал о детстве Дианы, ее отношениях с королевской семьей, браке с принцем Уэльским, разводе и событиях после гибели в Париже в 1997 году. Особое внимание уделено последним дням после трагедии и общественной реакции. Автор объяснил решение написать книгу тем, что за десятилетия появилось много публикаций, часть которых не соответствует действительности. Издание выйдет 22 сентября на нескольких языках с черно-белым портретом принцессы Дианы на обложке.

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