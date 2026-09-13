Группа туристов исчезла во время посещения Софийских озер в Карачаево-Черкесии

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Татьяна Пустынникова
Татьяна Пустынникова 10 0

Причины исчезновения путешественников и обстоятельства произошедшего пока устанавливаются.

Шесть туристов не вернулись к месту сбора после похода в Арх

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Евгений Павлов

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Шесть туристов не вернулись к месту сбора после похода в Архызе

Группа из шести туристов перестала выходить на связь во время посещения Софийских озер в районе Архыза. Спасатели начали поисковую операцию после того, как путешественники не прибыли к назначенному времени на поляну. Об этом сообщает Главное управление МЧС России по Карачаево-Черкесской Республике.

Ранее сообщалось о пяти туристах, связь с которыми была потеряна во время похода. Позднее спасательное ведомство уточнило информацию о пропаже шести человек.

«Специалисты Карачаево-Черкесского поисково-спасательного отряда МЧС России им. В. М. Дзераева вышли на поиски группы из шести человек», — говорится в сообщении ведомства в мессенджере МАКС.

Спасатели проводят работы в районе Софийских озер. Дополнительные обстоятельства происшествия устанавливаются.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что СК возбудил уголовное дело по статье «Халатность»: такое решение приняли по результатам поисковой операции, проводившейся после схода лавины в Кабардино-Балкарии. Специалисты устанавливают обстоятельства трагедии и проверяют, были ли нарушения требований безопасности, которые привели к гибели людей.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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