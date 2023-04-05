Буренку могла рассердить местная детвора, что гоняла ее по двору.

Жуткие кадры из Хабаровского края. Там пенсионерка стала жертвой собственной коровы. Буренка опрокинула пожилую женщину и начала топтать. На помощь пострадавшей пришли односельчане с палками. Но это разозлило буйное животное еще больше.

Пользователи предположили, что корову могла рассердить местная детвора. Животное несколько минут гоняли по двору. В итоге оно бросилось на собственную хозяйку.