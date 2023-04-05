Подросток-циркач в Свердловской области сорвался с высоты и впал в кому

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Рита Миронова
Рита Миронова Эксклюзив 45

Мальчик выполнял один из трюков под куполом цирка, как вдруг металлический трос оборвался.

Фото, видео: www.globallookpress.com / Winfried Fischer; 5-tv.ru

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Подросток в Свердловской области упал с высоты во время выполнения гимнастического трюка. В распоряжении 5-tv.ru появились кадры инцидента. На видео 14-летний мальчик уверенно выполняет трюк под куполом в цирке, однако неожиданно трос обрывается.

«В цирковой студии „Арена“ подросток отрабатывал номер „Гимнасты на ремнях“. Во время выполнения оборвался металлический трос, и мальчик упал с высоты около трех метров», — рассказал источник.

Пострадавшего доставили в больницу с переломом височной кости и ушибом головного мозга. Врачи приняли решение ввести подростка в искусственную кому.

Сотрудники полиции изъяли оборвавшийся трос из цирка и видеозапись с моментом происшествия. Организована доследственная проверка.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что житель Воронежа упал с 19-го этажа и чудом остался жив.

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