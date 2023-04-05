Путин освободил Николая Гречушкина от должности замглавы МЧС

Президент РФ Владимир Путин подписал указ об увольнении Николя Гречушкина с должности заместителя главы МЧС. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. Указ обретает силу в день его подписания.

«Освободить генерал-полковника Гречушкина Николая Николаевича от должности заместителя Министра Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий», — написано в опубликованном документе.

Генерал-полковник Гречушкин заступил на пост в ведомстве летом 2018 года. Ранее он был главой отдела тыла департамента и вооружения МЧС, а также с 2008 по 2009 занимал должность директора департамента тыла и вооружения министерства.

Ранее Путин уволил первого заместителя замглавы МЧС Александра Чуприяна. Указ был опубликован на портале правовой информации 29 апреля. Сообщалось, что генерал-полковник достиг предельного возраста пребывания на службе.

Ранее 5-tv.ru писал, что Владимир Путин назначил Алексея Гиричева заместителем директора ФСИН.