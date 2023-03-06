Путин назначил Алексея Гиричева заместителем директора ФСИН

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Денис Птицын
Денис Птицын Райтер редакции сайта Пятого канала 40

Ранее Гиричев работал на посту главы УФСИН по Владимирской области.

Путин назначил Алексея Гиричева заместителем директора ФСИН

Фото: 33.fsin.gov.ru Сайт УФСИН России по Владимирской области

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Президент России Владимир Путин назначил генерал-майора внутренней службы Алексея Гиричева заместителем директора Федеральной службы исполнения наказаний РФ. Документ опубликован на портале правовой информации.

Тем же указом Гиричев освобожден от занимаемой им ранее должности — главы УФСИН по Владимирской области.

Гиричев родился 3 августа 1975 года в городе Калаче Воронежской области. Окончил Иркутский филиал Московского государственного технического университета гражданской авиации, Российскую правовую академию Министерства юстиции Российской Федерации, Академию права и управления ФСИН России.

Начинал работать с должности младшего инспектора следственного изолятора в 1996 году. В феврале 2011 года возглавил управление собственной безопасности ГУФСИН России по Прибайкалью, в 2015 году был назначен на должность заместителя начальника этого территориального органа, в 2016 году стал первым заместителем начальника иркутского ГУФСИН. В феврале 2018 года назначен врио начальника ГУФСИН по Иркутской области.

За годы службы несколько раз получал ведомственные награды.

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