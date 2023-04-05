«Никаких границ»: Зеленский рассказал о совместном будущем Украины и Польши

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист 34

Зеленский: между Польшей и Украиной не будет никаких границ

«Никаких границ»: Зеленский рассказал о совместном будущем Украины и Польши

Фото: © РИА Новости / Стрингер

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Тема:
Спецоперация Украинский кризис

Страны строят планы на жизнь, однако быть вместе здесь и сейчас они не могут. Кто или что мешает их счастью?

Президент Владимир Зеленский заявил, что между Украиной и Польшей в будущем не будет никаких границ. О перспективах развития отношений двух стран он рассказал во время прямой трансляции встречи с президентом Польши Анджеем Дудой на телеканале «Рада».

«В будущем между нашими народами не будет существовать никаких границ: политических, экономических и — что очень важно — исторических», — сообщил Зеленский во время своего государственного визита в Польшу.

Глава Незалежной подчеркнул, что страны-соседи будут счастливы вместе лишь после победы в спецоперации. По его словам, для этого Украине и Польше нужно еще немного постараться и «пройти бок о бок».

Россия продолжает специальную военную операцию по защите Донбасса. Глава РФ Владимир Путин сообщил о ее начале 24 февраля 2022 года, после обращения властей ДНР и ЛНР с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима. Тогда украинская сторона усилила обстрелы жилых кварталов региона.

Ранее военный эксперт Юрий Кнутов рассказал 5-tv.ru, что Польша преследует корыстные цели, помогая киевскому режиму. По его словам, Варшаву интересует присоединение западной части Украины.

Тема:
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