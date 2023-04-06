Первые очаги: сезон лесных пожаров начался на Урале

Зачастую виновниками возгораний становятся сами люди. Между тем нарушителей теперь выискивают с помощью беспилотников.

На Урале начали фиксировать первые в этом сезоне лесные пожары. Челябинск окутан густой пеленой дыма. На дорогах практически нулевая видимость, водители едут на аварийках.

Леса полыхают и в Каменск-Уральске. Новые очаги фиксируют постоянно. В их появлении чаще всего виноваты местные жители. Именно они устраивают неконтролируемые палы. Сотрудники МЧС стараются отслеживать нарушителей с помощью беспилотников.