Точка над i: мошенники научились создавать клоны в Telegram, меняя буквы

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Новая схема мошенничества с заменой букв появилась в Telegram

Фото, видео: www.globallookpress.com / Thomas Trutschel; 5-tv.ru

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С помощью простого способа злоумышленники подделывают имени каналов и групп. Но как им удается извлечь из этого выгоду?

Мошенники начали использовать новый метод, представляющий угрозу для владельцев и подписчиков Telegram-каналов. Об этом «Известиям» рассказали эксперты, выявившие уловку в ходе мониторинга мессенджера.

Чрезвычайно простой прием основан на схожести некоторых символов латинской клавиатуры. Злоумышленники создают клоны учетных записей, подменяя буквы в никнеймах. Строчную l меняют на прописную I. За счет такой не хитрой подмены никнеймы выглядят идентичными.

Таким образом мошенники подделывают имена популярных каналов и групп. А затем или предлагают разместить рекламу, или выставляют канал на продажу, или угрожают разместить компромат. Но главное — на таких каналах публикуются фишинговые ссылки, при переходе по которым пользователи могут заразить свой компьютер или смартфон вредоносным ПО.

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