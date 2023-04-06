Трое погибли, восемь пострадали: подробности столкновения силовиков с террористами в Ингушетии

Из-за чего начался конфликт и какие требования предъявляют боевики?

Всю ночь в Ингушетии идет бой спецназа с террористами — ранее эти же боевики напали на местный пост ГИБДД. К этой минуте, по нашим данным, в перестрелке погибли трое силовиков. Корреспондент «Известий» Мурад Магомедов — с места проведения контртеррористической операции.

Мы приехали в Малгобекский район Ингушетии, это населенный пункт Зязиков-Юрт. Именно здесь проводится спецоперация, боевиков блокировали в одном из домов по этой улице.

Эту бандгруппу правоохранители разыскивали с 28 марта. Тогда боевики напали на пост ДПС, который находится на границе двух регионов — Ингушетии и Северной Осетии. В ту ночь силовики отразили атаку, но бандитам удалось скрыться.

Спустя почти неделю, 3 апреля, сотрудники полиции по делам несовершеннолетних проводили обход домов в райцентре, в одном из зданий укрывались боевики, они открыли огонь по полицейским, после чего убежали.

Родственники боевиков — отцы, дяди и братья публично отказались от них. Вот, старшие из рода Мошхоевых. Они отреклись от своего 24-летнего Микаила, который вступил в бандформирование.

«Он сделал это без нашего согласия и нашего ведома. Он не обращался ни к отцу, ни к дядям, ни к тейпу. Поэтому отныне, что бы он ни совершил — хорошее или плохое — он совершает это сам. Мы от него отрекаемся», — подчеркнул родственник одного из террористов.

Всем боевикам предложили сдаться, но никто не пришел с повинной. Накануне вечером спецслужбам удалось вычислить, где укрываются четыре боевика. Спецназ окружил дом и ночью завязался бой. По нашим данным, трое полицейских погибли, есть и раненые.

В зоне проведения спецоперации много бронетехники, в том числе БТР, дежурят машины МЧС и скорой помощи. К сожалению, подойти ближе нам не разрешают полицейские. Жителей всех близлежащих домов в селе Зязиков-Юрт эвакуировали.