Путин подписал указ об утверждении членов Общественной палаты России

Президент России Владимир Путин подписал указ об утверждении членов Общественной палаты (ОП) России. Соответствующий документ был опубликован на официальном сайте правовой информации.

Всего в новый список вошли 40 человек. Среди новых членов ОП — заместитель секретаря Общественной палаты России (ОП РФ) Александр Школьник, тренер Ирина Винер-Усманова, певица Диана Гурцкая, кардиохирург Лео Бокерия, шахматист Сергей Карякин, писатель Сергей Лукьяненко, телеведущая Наталья Москвитина, предприниматель Олег Сирота и другие выдающиеся деятели из разных сфер.

Глава государства, в числе прочего, предложил перечисленным лицам и тем, кто еще находится в списке, совместно с делегатами от общественных палат субъектов РФ приступить к формированию Общественной палаты России в полном составе.

Замсекретаря ОП РФ Школьник уже подвел итоги работы предыдущего состава и озвучил новые планы. Так, отмечалось, что за три года работы предыдущего созыва ОП РФ страна пережила немало исторических событий и глобальных вызовов, но своевременное принятие важнейших решений позволило нивелировать последствия кризиса. В итоге Россия продолжает расти и развиваться, несмотря на глобальный кризис.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Путин утвердил новую Концепцию внешней политики России.