Путин подписал указ об утверждении членов Общественной палаты России

|
Виктория Андреева
Виктория Андреева Виктория Андреева Журналист 64

С чем связаны перемены? Замсекретаря ОП РФ Школьник уже подвел итоги работы предыдущего состава и озвучил новые планы.

Путин подписал указ об утверждении членов Общественной палаты России

Фото: www.globallookpress.com / Kremlin Pool

Читайте нас в: Дзен Новости

Президент России Владимир Путин подписал указ об утверждении членов Общественной палаты (ОП) России. Соответствующий документ был опубликован на официальном сайте правовой информации.

Всего в новый список вошли 40 человек. Среди новых членов ОП — заместитель секретаря Общественной палаты России (ОП РФ) Александр Школьник, тренер Ирина Винер-Усманова, певица Диана Гурцкая, кардиохирург Лео Бокерия, шахматист Сергей Карякин, писатель Сергей Лукьяненко, телеведущая Наталья Москвитина, предприниматель Олег Сирота и другие выдающиеся деятели из разных сфер.

Глава государства, в числе прочего, предложил перечисленным лицам и тем, кто еще находится в списке, совместно с делегатами от общественных палат субъектов РФ приступить к формированию Общественной палаты России в полном составе.

Замсекретаря ОП РФ Школьник уже подвел итоги работы предыдущего состава и озвучил новые планы. Так, отмечалось, что за три года работы предыдущего созыва ОП РФ страна пережила немало исторических событий и глобальных вызовов, но своевременное принятие важнейших решений позволило нивелировать последствия кризиса. В итоге Россия продолжает расти и развиваться, несмотря на глобальный кризис.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Путин утвердил новую Концепцию внешней политики России.

+11° Атмосферное давление 767 мм рт. ст.
Относительная влажность 50%
79.50
0.14 87.10
0.38
Воспользуйтесь возможностями: китайский совет дня на четверг, 6 апреля

Последние новости

13:06
Участница «Голоса» Алла Рид: была последней, кто общался с Градским перед смертью
12:49
ВСУ начали массово покидать Артемовск
12:48
Школьница из Карелии чуть не умерла на руках у медиков из-за обмана родителей
12:42
«Цикличность насилия»: почему Рапунцель и ее муж постоянно ссорятся
12:34
У экс-премьера Италии Берлускони нашли серьезное заболевание крови
12:24
Памятник Владимиру Жириновскому открыли на Новодевичьем кладбище

Сейчас читают

«Страшно смотреть»: исхудавший донельзя Панайотов ищет спасение от тяжелой зависимости
Как изменятся отношения России и НАТО после вступления Финляндии
«Оцени масштаб катастрофы»: политолог назвал истинную цель визита Макрона в Китай
Волосы и зубы прорастают в органах: что такое тератома и почему она возникает у младенцев

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Майские праздники 2023 — сколько дней отдыхаем официально
5 знаков жду кардинальные перемены — гороскоп на весну 2023
Кто вы из мультика Шрек по знаку зодиака — смешной гороскоп
Какие тайны хранят регалии для коронации Карла III — видео