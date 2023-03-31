Вперед, правильным курсом: главное из новой Концепции внешней политики РФ

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Путин утвердил обновленную концепцию внешней политики России

Фото, видео: Григоров Гавриил / ТАСС; 5-tv.ru

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Что президент России видит главными угрозами для страны? И как с ними власти планируют бороться?

В России появилась обновленная концепция внешней политики. 31 марта ее своим указом утвердил Владимир Путин. Основные положения документа президент обсудил на Совете безопасности. Что названо главными угрозами для нашей страны, как Россия собирается защищать свой суверенитет — узнал обозреватель «Известий» Георгий Гривенный.

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