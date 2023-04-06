Куда дальше: «Союз МС-23» отстыковался от модуля МКС
«Союз МС-23» отстыковался от модуля МКС
Фото, видео: www.globallookpress.com / NASA; 5-tv.ru
Какая судьба ждет космический корабль? Как проводили уникальную операцию?
Сегодня на МКС перепарковали космический корабль «Союз». Он переехал с одного модуля на другой. За космической операцией мы наблюдали в режиме реального времени. Ее проводил космонавт Сергей Прокопьев с коллегами — Дмитрием Петелиным и американцем Фрэнком Рубио.
К этой минуте миссия выполнена. Теперь «Союз» будет находиться у модуля под названием «Причал». Это нужно, чтобы обеспечить безопасность выходов в открытый космос весной–летом.
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