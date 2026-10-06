Не такая как все: планета с «обратной» орбитой поставила ученых в тупик

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Диана Кулманакова
Диана Кулманакова 16 0

Обычно направление движения звезд и небесных тел вокруг них совпадает. Однако этот объект не следует правилам.

Найдена планета с обратной орбитой: загадка GJ 3090 b

Фото: NASA

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Live Science: найдена планета с обратной орбитой

Экзопланета GJ 3090 b движется вокруг своей звезды в направлении, противоположном ее вращению. Ученые пока не могут объяснить, как возникла такая орбита в системе с другими планетами. Об этом сообщило Live Science.

Обычно звезда и ее планеты формируются из общего вращающегося диска газа и пыли, поэтому направление их движения совпадает. Изменить его впоследствии непросто: для этого требуется сильное воздействие.

Команда проанализировала 23 часа наблюдений, полученных с помощью двух инструментов на телескопе обсерватории Ла-Силья в Чили. За это время исследователи наблюдали десять прохождений планеты перед звездой. Изменения звездного света помогли изучить ее размеры и орбиту.

GJ 3090 b находится ближе остальных планет системы к небольшому красному карлику и совершает оборот примерно за 2,9 дня. Угол между осью вращения звезды и осью орбитального движения планеты составляет 136 градусов. Всего в системе обнаружены две, а возможно, три планеты меньше Нептуна.

Исследователи искали массивный спутник, который мог бы изменить орбиту GJ 3090 b. Однако другие планеты не демонстрируют такого же отклонения. По оценке ученых, сильное гравитационное воздействие должно было заметнее сказаться на более удаленных от звезды объектах.

Одна из предложенных версий — планета изначально сформировалась на «обратной» орбите. Поступившие извне газ и пыль могли создать второй диск, ориентированный иначе, чем первый.

Соавтор исследования Венсан Буррье из Женевского университета считает эту гипотезу особенно интересной. По его словам, окружение молодой звезды может сильнее влиять на устройство планетной системы, чем предполагалось.

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