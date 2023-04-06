Вертолет Сил самообороны Японии пропал без вести

|
Магдалина Нуар
Магдалина Нуар Райтер редакции сайта Пятого канала 164

Что конкретно случилось с вертолетом — пока не известно. Обстоятельства выясняются.

Вертолет Сил самообороны Японии пропал без вести

Фото: ROBERT GHEMENT / ТАСС

Читайте нас в: Дзен Новости

Вертолет Сил самообороны Японии UH-60 Black Hawk исчез с радаров рядом с островом Мияко префектуры Окинава. Об этом сообщает издание Kyodo.

Согласно последним данным, на борту находятся десять человек, на поиски уже направлены несколько патрульных судна.

«Вертолет пропал с радаров около 16.40 по местному времени (10.40 по московскому времени — Прим. ред.)», — говорится в сообщении.

Силы самообороны Японии собирают всю информацию о полете и устанавливают обстоятельства.

Также известно о том, что пропавшее с радаров воздушное судно — многоцелевой вертолет UH-60 Black Hawk, который приписан к гарнизону Такаюбару в префектуре Кумамото.

Ранее 5-tv.ru рассказал, как самолет пропал без вести на подлете к аэропорту.

+11° Атмосферное давление 767 мм рт. ст.
Относительная влажность 50%
80.67
1.17 88.13
1.03
Воспользуйтесь возможностями: китайский совет дня на четверг, 6 апреля

Последние новости

16:07
Карл III хочет расследования причастности королевской семьи к торговле рабами
15:57
Куда дальше: «Союз МС-23» отстыковался от модуля МКС
15:50
Треш-стримера из Ивановской области задержали по подозрению в избиении девочки
15:44
Новый состав Общественной палаты РФ: Школьник — о главных задачах организации
15:32
«Братья и сестры?» — Песков ответил на заявление Зеленского об отношениях с Польшей
15:17
Си Цзиньпин призвал к возобновлению переговоров по Украине

Сейчас читают

«Страшно смотреть»: исхудавший донельзя Панайотов ищет спасение от тяжелой зависимости
Старший лейтенант армии ДНР раскрыл основные методы ведения боев ВСУ
«Оцени масштаб катастрофы»: политолог назвал истинную цель визита Макрона в Китай
Волосы и зубы прорастают в органах: что такое тератома и почему она возникает у младенцев

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Майские праздники 2023 — сколько дней отдыхаем официально
5 знаков жду кардинальные перемены — гороскоп на весну 2023
Кто вы из мультика Шрек по знаку зодиака — смешной гороскоп
Какие тайны хранят регалии для коронации Карла III — видео