Без вести пропал самолет, следовавший в аэропорт округа Уэстчестер в США
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В самолете могут находиться до шести человек. Детали случившегося уточняются.
Фото: www.globallookpress.com / Markus Keller
Следовавший в аэропорт округа Уэстчестер штата Нью-Йорк, одномоторный самолет пропал с радаров. Об этом сообщил телеканал NBC, ссылаясь на достоверные источники и полицию.
Как стало известно телеканалу, борт пропал с радаров после потери связи с диспетчерской вышкой. Сколько человек находится в самолете, пока неизвестно. Но его вместимость до шести человек. Полиция уже начала поиски в районе вокруг аэропорта.
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