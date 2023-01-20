Без вести пропал самолет, следовавший в аэропорт округа Уэстчестер в США

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Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала 22

В самолете могут находиться до шести человек. Детали случившегося уточняются.

Без вести пропал самолет, следовавший в аэропорт округа Уэстчестер в США

Фото: www.globallookpress.com / Markus Keller

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Следовавший в аэропорт округа Уэстчестер штата Нью-Йорк, одномоторный самолет пропал с радаров. Об этом сообщил телеканал NBC, ссылаясь на достоверные источники и полицию.

Как стало известно телеканалу, борт пропал с радаров после потери связи с диспетчерской вышкой. Сколько человек находится в самолете, пока неизвестно. Но его вместимость до шести человек. Полиция уже начала поиски в районе вокруг аэропорта.

Ранее 5-tv.ru рассказывал истинную причину крушения вертолета в Броварах.

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