Школьник пырнул ножом другого учащегося в сельской школе под Пермью

Ученик одной из общеобразовательных школ под Пермью устроил поножовщину прямо в стенах образовательного учреждения. Досталось с его стороны другому ученику, жизнь которого сейчас спасают медики.

По информации Следственного комитета по региону, ЧП случилось в четверг, 6 апреля. Один из учеников школы, предположительно, заранее затаил обиду на другого учащегося и решил ему отомстить. Об этом говорит тот факт, что вместе с учебниками и тетрадями мальчик прихватил с собой ножик. С его помощью он и расправился с соперником, нанеся ему телесные травмы.

К счастью, пострадавший остался в живых, ему оказывают медицинскую помощь в одной из близлежащих больниц. При этом у следователей сейчас много вопросов к сотрудникам образовательного учреждения — исследуются вопросы безопасности учащихся, а также другие детали происшествия.

Возбуждено сразу два уголовных дела — о халатности и покушении на убийство. Расследования будут вести специалисты отдела по особо важным делам следственного управления.

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