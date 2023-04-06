Звезда «Карлика Носа» умерла на 92-м году жизни

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Виктория Андреева
Виктория Андреева Виктория Андреева Журналист 52

Актриса Валентина Туманова почти всю жизнь отдала кино и театру. Что с ней произошло?

Звезда «Карлика Носа» умерла на 92-м году жизни

Фото: Кадр из к/ф «Карлик Нос», реж. Галина Орлова, 1970 г.

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Днем 6 апреля стало известно, что скончалась знаменитая актриса Валентина Туманова. Печальную новость сообщили в Российском академическом Молодежном театре (РАМТ).

В заявлении отмечалось, что деятельнице культуры был 91 год. Точная причина смерти не оглашалась.

Прощание со звездой состоится 7 апреля рядом с клинической больницей № 29 имени Баумана. Начало запланировано на 10:00. Примерно в 10:30 состоится отпевание Валентины Тумановой в церкви Вознесения Словущего, расположенной на территории медучреждения. Актрису похоронят на Хованском кладбище.

Туманова известна ролью в советской картине «Карлик Нос». Она также играла в Центральном детском театре и служила в Норильском драматическом театре.

С 1975 по 2000 годы Туманова занималась с детьми в школьной самодеятельности и работала на радио.

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