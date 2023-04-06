Опубликованы новые кадры ночной операции по задержанию террористов в Ингушетии

Появились новые кадры ночной операции по задержанию боевиков в Ингушетии. В конце марта эта группировка напала на пост ДПС на границе с Северной Осетией. Накануне преступники были обнаружены и заблокированы в строящемся частном доме, но оказали ожесточенное сопротивление.

В результате перестрелки трое сотрудников полиции погибли, еще восемь получили ранения. Пока к бойцам ехало подкрепление, бандитам вновь удалось скрыться. Сейчас их разыскивают.