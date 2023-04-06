Опубликованы новые кадры ночной операции по задержанию террористов в Ингушетии

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Тогда бандиты оказали сопротивление — произошла перестрелка.

Фото, видео: МВД России / ТАСС; 5-tv.ru

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Появились новые кадры ночной операции по задержанию боевиков в Ингушетии. В конце марта эта группировка напала на пост ДПС на границе с Северной Осетией. Накануне преступники были обнаружены и заблокированы в строящемся частном доме, но оказали ожесточенное сопротивление.

В результате перестрелки трое сотрудников полиции погибли, еще восемь получили ранения. Пока к бойцам ехало подкрепление, бандитам вновь удалось скрыться. Сейчас их разыскивают.

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Опубликованы новые кадры ночной операции по задержанию террористов в Ингушетии

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