Служил больше 11 лет: что известно об оперативнике, убитом под Наро-Фоминском

Убитый под Наро-Фоминском оперуполномоченный служил в полиции больше 11 лет

Погибший под Наро-Фоминском оперуполномоченный, 35-летний капитан Павел Шевяков, служил в полиции больше 11 лет. Об этом сообщили в пресс-службе МВД Московской области.

ГУ МВД России по Московской области выразило искренние соболезнования родным и близким оперативника. Также в ведомстве сообщили, что семье погибшего будет оказана вся необходимая помощь.

«Капитану полиции Шевякову Павлу Геннадьевичу было 35 лет, на службу в подмосковную полицию пришел в апреле 2015 года. Семье погибшего будет оказана вся необходимая помощь», — гласит публикация на канале ведомства в Telegram.

Ранее 5-tv.ru писал, что под Наро-Фоминском группа полицейских прибыла для расследования информации о подпольной наркотической лаборатории в деревне Паново.

Как только офицеры постучались, один из злоумышленников приоткрыл дверь и моментально выстрелил в сторону силовиков. Шевяков скончался позже от полученного ранения. Коллеги убитого открыли ответный огонь, преступника ликвидировали.

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