Пригожину стало плохо во время съемок: «Онемело пол-лица и давление поднялось»

Телеведущая Лера Кудрявцева показала, как ее коллегу по шоу спасали врачи скорой помощи.

Музыкальному продюсеру, а с недавних пор и телеведущему, Иосифу Пригожину потребовалась экстренная медицинская помощь прямо на съемках очередного выпуска передачи. Об этом в эксклюзивном интервью 5-tv.ru рассказала его партнерша по шоу Лера Кудрявцева. Она также опубликовала в своем блоге видео, на котором врачи укладывают звездного пациента в гримерной и устанавливают капельницы.

Как сообщила Кудрявцева, только появившись на рабочем месте в студии, Пригожин пожаловался на плохое самочувствие. Отменять съемки он не стал — преодолел тревожные симптомы и прибыл на площадку. Однако вскоре ситуация усугубилась, и продюсер не смог не то что вести шоу — даже стоять. Коллега полагает, причина приступа в стрессе.

«Йося приехал на работу, говорит: „Что-то я себя плохо чувствую“. Пока готовились к съемкам, поднялось давление высокое, с утра у него уже было какое-то онемение в лице, ну и, в общем говоря, перед самыми съемками совсем плохо стало. Онемело пол-лица и давление поднялось. Вызвали скорую, прокапали, ну, ничего, отписали. Будем надеяться, что все будет хорошо. Нервы, нервы…» - рассказала 5-tv.ru Кудрявцева.



Фото, видео: www.globallookpress.com / Vadim Tarakanov; Instagram* / leratv; 5-tv.ru

Иосиф Пригожин известен своей эмоциональностью, он не боится высказывать свое мнение по любым вопросам. Кроме того, у 54-летнего шоумена действительно много работы, ответственности. Он глава большой семьи, верный продюсер своей супруги, певицы Валерии, бизнесмен, телеведущий. Так, например, комментируя ситуацию с задержанием блогера Валерии Чекалиной, Пригожин негодовал: популярность и сверхдоходы блогеров он считает оскорблением в адрес тех, кто всю жизнь «работает, как собака».

Ранее, писал 5-tv.ru, Иосиф Пригожин рассказал о скандалах с новым избранником бывшей жены.

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