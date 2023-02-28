«Носил мое нижнее белье!» — Иосиф Пригожин раскрыл правду о скандалах с мужем своей экс-жены

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Магдалина Нуар
Магдалина Нуар Райтер редакции сайта Пятого канала 116

Иосиф Пригожин: я отдал жене все, а она отдала одежду моему охраннику

«Носил мое нижнее белье!» — Иосиф Пригожин раскрыл правду о скандалах с мужем своей экс-жены

Фото: www.globallookpress.com / Pavel Kashaev, Павел Кашаев

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Сколько времени понадобилось бизнесмену, чтобы забыть про конфликт?

Российский продюсер Иосиф Пригожин довольно долгое время не ладил с новым мужем своей бывшей жены Елены. Более того, у них были дикие скандалы. Об этом артист рассказал в эфире одной из передач на YouTube.

Сам Пригожин признался, что он вообще вступил в этот брак по глупости.

«Она старше меня, я мальчишка. Когда понял, что совершил ошибку, попытался все это дело прервать. Я ушел в чем мама родила, все оставил детям — квартиры, землю, машину сыну купил, подарил авто бывшей жене и помогал каждый месяц деньгами», — говорит продюсер.

Более того, после своего ухода, он все оставил своим детям: квартиры, землю, авто и многое другое.

«Помогал, пока не узнал, что Елена вышла замуж и какой-то человек позвонил и сказал, что носил мое нижнее белье, ходил в моих костюмах… А этот кто-то был охранником моим», — вспомнил Иосиф Пригожин.

Однако со временем все стало спокойно. Теперь Пригожин не обращает внимания на выпады супруга Елены Дмитрия Шлапака, потому что важнее, все-таки, дети.

От брака с Еленой у Иосифа есть сын Дмитрий и дочь Даная. А вот крепкая семья у продюсера сложилась с певицей Валерией, ведь они прожили в браке уже 20 лет.

Ранее 5-tv.ru рассказал, как Пригожин поэтично описал отношения с Валерией.

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«Носил мое нижнее белье!» — Иосиф Пригожин раскрыл правду о скандалах с мужем своей экс-жены

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